Минск, , 01:44 — REGNUM Минская милиция применила слезоточивый газ и светошумовые патроны на несанкционированной акции протеста из-за агрессии в отношении правоохранителей, заявил 12 октября журналистам представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

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«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», — сказал он.

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Напомним, 12 октября в столице Белоруссии проходил марш, в котором участвовали в основном пенсионеры. Они вышли на улицы Минска в знак несогласия с подавлением протестов оппозиции и с полицейским произволом. В акции приняли участие больше тысячи человек.

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