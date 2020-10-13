Тирана, , 01:42 — REGNUM Глава албанского оппозиционного Социалистического движения за интеграцию Моника Крюэмади 12 октября призвала граждан Албании игнорировать введение обязательного масочного режима 15 октября и вообще отказаться от ношения масок.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Крюэмади подчеркнула, что введение данного режима станет ударом по карману граждан, и сделала вывод, что премьер-министр Эди Рама не заботится о благе граждан, не имеющих средств на закупку масок.

Заявления были сделаны Крюэмади на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Положение близко к катастрофическому. В албанском минздраве ожидают, что соблюдение масочного режима уменьшит риск распространения инфекции на 60%. Задержанные без масок граждане будут обязаны уплатить штраф 3000 лек (приблизительно 2000 рублей).

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