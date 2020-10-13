Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Главный инфекционист США — глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи подтвердил, что президента США Дональда Трампа выработался иммунитет к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, но, возможно, «на определённый срок». Об этом Фаучи заявил 12 октября в эфире телекомпании CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«Это верно на определённый срок. Мы не знаем, как долго длится эта защита».

Энтони Фаучи

По его словам, у Трампа «есть реакция иммунитета, которая, скорее всего, защитит его от повторного заражения», но к этому необходимо «относиться с осторожностью». Уже есть случаи, «которые детально задокументированы», когда люди повторно заражаются коронавирусам «через несколько недель» после того, как было зафиксировано их выздоровление.

Как сообщало ИА REGNUM, на завершающем этапе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп намерен принимать максимальное участие во всех предвыборных акциях.

Читайте также: Фаучи не разрешал использовать своё имя для агитации за Трампа — CNN

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп наращивает предвыборную активность