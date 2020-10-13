Белград, , 00:18 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 12 октября в беседе с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Ян Джиечи заявила, что Белград продолжит развивать комплексное стратегическое партнерство с Пекином и надеется расширить сотрудничество по инфраструктурным проектам, проектам в области экономики и технологических инноваций, которые имеют первостепенное значение для обоих государств. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Премьер-министр выразила уверенность, что новое правительство Сербии продолжит работать над дальнейшим улучшением отношений с Китаем, что, по её словам, является одним из главных внешнеполитических приоритетов, поскольку, как она подчеркнула, вечная дружба двух стран не только важна в политическом плане, но и говорит о высокой степени взаимопонимания в области экономического сотрудничества.

Брнабич поблагодарила собеседника за поддержку и помощь, оказанную Китаем во время пандемии коронавируса, а также за то, что работа над некоторыми из наиболее важных инфраструктурных проектов в этот период не была приостановлена.