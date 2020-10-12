Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Катар подал официальную заявку на приобретение у США истребителей пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2», сообщает 12 октября агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению агентства, эта заявка пока лишь рассматривается в Вашингтоне, так как поставка этих самолетов может отрицательно повлиять на отношения США с Саудовской Аравией и Израилем.

Отмечается, что посольство Катара в Вашингтоне не стало комментировать эту информацию.

Напомним, в Катаре расположена военная база США, которая является крупнейшей на Ближнем Востоке.

Ранее Вашингтон заявил о согласии рассмотреть вопрос продажи F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, сделав это почти сразу после подписания властями ОАЭ соглашения о нормализации дипломатических отношений ОАЭ с Израилем.

Тогда же Израиль жестко заявил о неприятии плана продажи таких самолетов ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, между США и Израилем подписано соглашение, согласно которого продажи американского оружия другим странам ближневосточного региона не должны вредить «качественному военному превосходству» Израиля.

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