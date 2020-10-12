Ереван, , 23:49 — REGNUM Азербайджанские ВВС совершили за сутки 36 боевых вылетов в Нагорном Карабахе, сообщил 12 октября журналистам официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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По словам представителя Армении, полёты азербайджанской авиации происходили под прикрытием Турции, а также при содействии воздушной разведки с применением ударных беспилотников.

Один из азербайджанских самолётов — штурмовик СУ-25 — был сбит. В целом азербайджанская армия вела наступление по трём-четырём направлениям, причём на одном из них была применена тяжёлая артиллерия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Баку отрицает потерю своего штурмовика. Также азербайджанцы уверяют, что всё ещё удерживают контроль над городом Гадрутом.

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