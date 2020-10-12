Сараево, , 23:50 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принял 12 октября двух политических лидеров из Боснии и Герцеговины, президента Республики Сербской Милорада Додика и заместителя председателя палаты представителей парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драгана Човича. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Одной из тем их беседы стала 25 годовщина подписания Дейтонского соглашения.

«Продолжение региональных переговоров в Белграде с президентом Сербии и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком об интеграции с ЕС, экономическом восстановлении Западных Балкан и дальнейшем развитии двусторонних отношений. Беседа о 25 годовщине Дейтонского мирного соглашения и защита конституционного порядка в Боснии и Герцеговине», — написал Драган Чович в своём профиле в социальной сети.

Напомним, что Дейтонское соглашение — это соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг.