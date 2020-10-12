Бор, Нижегородская область, , 23:36 — REGNUM Одна из женщин, получивших ранение в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), прооперирована и переведена в реанимацию, написал 12 октября заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

В сообщении сказано, что женщина в результате ранения потеряла много крови, для её спасения были привлечены хирурги нескольких больниц.

Мелик-Гусейнов «Налажена гемотрансфузия, кровотечение остановлено. [Женщина] переведена в реанимацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое мужчин скончались и три женщины получили ранения во время стрельбы в Большеорловском во второй половине дня 12 октября.

Стрелял, по версии следствия, местный житель, имеющий разрешение на владение охотничьим ружьём. Две другие раненые женщины находятся в нижегородской областной больнице.

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