Мехико, , 23:35 — REGNUM Статуя Христофора Колумба в центре мексиканской столицы демонтирована городскими властями, 12 октября сообщает агентство Reuters.

По сообщению властей, статуя была убрана временно, «на реставрацию». Однако наиболее вероятной причиной являются предстоящие акции протеста.

12 октября 1492 года экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба прибыла на остров Сан-Сальвадор на Багамах. Дата считается днем открытия Америки.

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