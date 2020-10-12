Загреб, , 23:37 — REGNUM Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман 12 октября на пресс-конференции в Люксембурге заявил, что он будет требовать от руководителей дипломатии стран-членов ЕС провести всестороннюю дискуссию по Западным Балканам на одной из следующих встреч. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Я повторил необходимость всестороннего обсуждения ситуации на Западных Балканах на одной из наших следующих встреч», — указал Грлич-Радман по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

Грлич-Радман отметил, что отношения Сербии и Косово не являются единственной проблемой в этом регионе.

«Я бы обсудил ситуацию в Боснии и Герцеговине, которой и спустя 25 лет после подписания Дейтонского соглашения нужно помочь решить проблемы в процессе евроинтеграции», — подчеркнул Грлич-Радман.