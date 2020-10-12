Москва, 12 октября 2020, 22:57 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 10 октября запущена процедура обсуждения текста и независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на создание прототипов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления».
Документ разработан госкорпорацией «Росатом» в соответствии с паспортом федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В пояснительной записке к проекту говорится следующее:
Помимо цели предоставления субсидий Правила включают в себя критерии определения субъекта получателя субсидий, перечень мероприятий Дорожной карты, сроки подачи и содержание заявки на субсидию, порядок оформления соответствующих документов, порядок приёма и регистрации госкорпорацией заявок и сроки принятия решений по выделению субсидий.
В тексте проекта постановления идет речь о дорожной карте «Квантовые вычисления», на реализацию которой в течение 2020−2024 годов в федеральном бюджете предусмотрено 13 млрд 253 млн рублей за счет перераспределения средств внутри федерального проекта «Цифровые технологии». Главным распорядителем этих средств станет корпорация «Росатом».
Текст проекта открыт для общественного обсуждения до 24 октября 2020 года.
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