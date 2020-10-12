Люксембург, , 22:41 — REGNUM Отношения России и Евросоюза не определяются исключительно фактором «отравления» Алексея Навального, сообщил 12 октября журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель «Это не должно мешать нам работать над другими вопросами».

Он привёл в пример взаимодействие России и члена ЕС Франции по Минской группе ОБСЕ, которое нельзя прекращать из-за «дела Навального».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель рассказал журналистам о ряде решений, принятых главами МИД стран ЕС на переговорах 12 октября. Одним из принятых европейскими дипломатами решений была разработка антироссийских санкций из-за инцидента с Навальным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали о последствиях санкций из-за Навального