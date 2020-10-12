Портленд, США, , 22:37 — REGNUM В городе Портленде американского штата Орегон снесены статуи президентов США Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, сообщает 12 октября издание The Oregonian.

Памятники были снесены во время манифестации, приуроченной к дню открытия Америки Колумбом.

Несколько сот человек участвовали в акции протеста под названием «День гнева коренных народов».

Перед тем, как сносить памятники, участники акции разбили стекла в здании Исторического общества Орегона, а на его фасаде вывесили плакат с надписью: «Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц».

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