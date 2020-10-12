Ереван, , 22:11 — REGNUM Населенный пункт Гадрут, о взятии которого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет с 9 октября, остается под полным контролем армянских ВС, сообщил 12 октября на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Гадрут. Нагорный Карабах Ліонкінг

По его словам, в районе Гадрута неоднократно были пресечены попытки диверсионно-разведывательных групп войти в посёлок, но противник был отброшен назад.

«Гадрут находится под полным контролем наших вооруженных сил. В основном ситуация такова, что бои продолжаются до позднего времени суток, а ночью интенсивность боевых действий спадает, и в это время противник пытается перегруппироваться, чтобы предпринять наступления рано утром. Это повторяется практически каждый день», — сказал Арцрун Ованнисян.

Стоит отметить, что заявления президента Азербайджана о взятии Гадрута также опровергаются целым рядом репортажей сотрудников российских СМИ, проведенных из этого населенного пункта в видеорежиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеэфире заявил о взятии азербайджанскими войсками ряда населенных пунктов в Карабахе, в числе которых назвал Гадрут.

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