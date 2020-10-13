Екатеринбург, , 05:50 — REGNUM Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев опроверг слухи, что он организовал слежку за предпринимателями и политиками. Об этом заявил сам парламентарий.

Ранее местные СМИ сообщили, что ФСБ задержали подозреваемых в слежке за спикером гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным, владельцем оператора связи «Мотив» Виталием Кочетковым и другими. В данных публикациях указывалось, что Вихарев подозревается в организации слежки.

Как передаёт портал «Е1», депутат опроверг информацию о своей возможной причастности к данным действиям. «Очевидно, что эти лживые слухи — прямая, наглая и хорошо спланированная политическая провокация», — сказал Вихарев.

Парламентарий лично отправился в СУ СКР по Свердловской области, чтобы разобраться в ситуации и защитить свою репутацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вихарева сняли с поста главы комиссии по местному самоуправлению в городской думе Екатеринбурга.

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