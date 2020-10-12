Москва, 12 октября 2020, 21:47 — REGNUM Межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая будет работать над созданием системы защиты от новых инфекций, поручил создать российский президент Владимир Путин.
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Соответствующий указ опубликован 12 октября на интернет-портале правовой информации.
«Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания — с 12 октября.