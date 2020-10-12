Ереван, 12 октября 2020, 21:35 — REGNUM Если бы не выказанная Турцией готовность поддержать ВС Азербайджана в военном конфликте с Арменией, то войны в Нагорном Карабахе не было бы.
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Об этом на встрече с руководителями аккредитованных в Армении представительств иностранных государств и международных организаций заявил 12 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Глава армянского правительства добавил, что война в Нагорном Карабахе, начавшаяся 27 сентября, стала продолжением «совместных турецко-азербайджанских военных учений».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара — союзник Баку. Крупные военные учения двух союзнических армий начались 5 сентября в Нахичевани.
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