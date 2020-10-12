Ереван, , 21:35 — REGNUM Если бы не выказанная Турцией готовность поддержать ВС Азербайджана в военном конфликте с Арменией, то войны в Нагорном Карабахе не было бы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

Об этом на встрече с руководителями аккредитованных в Армении представительств иностранных государств и международных организаций заявил 12 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян «Однозначно, что эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена».

Глава армянского правительства добавил, что война в Нагорном Карабахе, начавшаяся 27 сентября, стала продолжением «совместных турецко-азербайджанских военных учений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара — союзник Баку. Крупные военные учения двух союзнических армий начались 5 сентября в Нахичевани.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карабахе заявили о новых атаках военных Азербайджана и Турции

Читайте развитие сюжета: Минобороны Армении: Алиев лжёт, Гадрут остается под нашим контролем