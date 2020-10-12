Подгорица, , 21:37 — REGNUM Министр по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон 12 октября заявила, что Соединенное Королевство публично выражает озабоченность по поводу сообщений о предполагаемом нарушении прав меньшинств после выборов, проведенных 30 августа в Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Отвечая на вопрос депутата от партии лейбористов Кэтрин Вест о том, проводило ли британское правительство переговоры с черногорскими коллегами «о межнациональной розни в стране и попытках запугивания избирателей после выборов», Мортон ответила, что посольство Соединенного Королевства ясно выразило ожидания того, что все политические акторы в Черногории будут соблюдать демократические ценности с большим уважением к правам меньшинств.

После выборов произошло несколько инцидентов, которые были расценены как религиозная ненависть, направленная против боснийского и мусульманского населения.