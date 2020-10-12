Душанбе, , 21:14 — REGNUM В связи с завершением президентских выборов в Таджикистане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил переизбранного на президентский пост Эмомали Рахмона, сообщает 12 октября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную пресс-службой главы казахстанского государства.

К.-Ж. Токаев подчеркнул, что результаты всенародного голосования в очередной раз подтвердили высокий авторитет лидера страны и всенародную поддержку проводимой им внутренней и внешней политики. Собеседники заявили о готовности продолжить развитие двусторонних отношений по всему спектру их повестки и напряженно работать в этом направлении.

Напомним, что в ходе состоявшихся 11 октября президентских выборов, действующий глава Таджикистана получил почти 91% голосов.