Ереван, , 21:08 — REGNUM Перемирия в Нагорном Карбахе нет, заявил 12 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с руководителями аккредитованных в Армении представительств иностранных государств и международных организаций.

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Комментируя происходящее в Нагорном Карабахе, глава армянского правительства заявил, что ситуация находится «на пороге гуманитарной катастрофы».

Пашинян «Единственным путём для предотвращения этой катастрофы является признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение вплоть до признания независимости. Обстановка на южном направлении фронта напряжённая. Перемирия нет».

Армянский премьер-министр добавил, что Азербайджанские ВС нарушили договорённость о гуманитарном перемирии в первые же часы его действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанская сторона также обвиняет ВС Армении в обстрелах. В частности, об атаке ВС Армении на город Гяндже с применением тяжёлых вооружений было заявлено Баку 10 октября.

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