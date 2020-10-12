Ереван, 12 октября 2020, 21:08 — REGNUM Перемирия в Нагорном Карбахе нет, заявил 12 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с руководителями аккредитованных в Армении представительств иностранных государств и международных организаций.
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Комментируя происходящее в Нагорном Карабахе, глава армянского правительства заявил, что ситуация находится «на пороге гуманитарной катастрофы».
Армянский премьер-министр добавил, что Азербайджанские ВС нарушили договорённость о гуманитарном перемирии в первые же часы его действия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанская сторона также обвиняет ВС Армении в обстрелах. В частности, об атаке ВС Армении на город Гяндже с применением тяжёлых вооружений было заявлено Баку 10 октября.
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