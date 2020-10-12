Степанакерт, , 21:07 — REGNUM Боевые подразделения Азербайджана и Турции предпринимают атаки на различных участках в Карабахе, заявил 12 октября глава МИД Нагорно-Карабахской Республики в своем Telegram-канале.

По мнению МИД НКР, причиной этих атак является желание Турции не допустить реализации договоренности о гуманитарном перемирии, достигнутой в Москве.

«Азербайджанская армия, находящаяся под командованием и управлением Турции, продолжает агрессивные действия и обстрелы территории Республики Арцах, включая атаки на мирное население и гражданские объекты… Азербайджано-турецкие силы предпринимают атаки на различных участках фронта», — указано в заявлении МИД НКР.

«Турция, которая не достигла поставленных целей и поэтому не заинтересована в установлении прочного мира в регионе, стремится всеми возможным средствами не допустить реализацию договоренности о гуманитарном перемирии, согласованного при посредничестве Российской Федерации», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Турции регулярно делают заявления о полной поддержке военной операции Азербайджана, настаивают на ее продолжении «до победного конца», а также требуют включения Турции в формат политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы новые списки потерь армянских военных в Нагорном Карабахе