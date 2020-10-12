Подгорица, , 21:36 — REGNUM Посол Сербии Владимир Бозович 12 октября встретился с председатель и вице-председатель Демократической народной партии Черногории Миланом Кнежевичем и Драганом Боевичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Кнежевич ознакомил послов со своим видением политической обстановки и ситуации в Черногории после парламентских выборов 30 августа, в которых эта партия, являющаяся частью оппозиционных коалиций Демократический фронт и «За будущее Черногории», вместе с двумя другими коалициями одержали историческую победу», — говорится в сообщении.

Кнежевич подчеркнул, что необходимо много работать над улучшением отношений двух стран, являющихся, по его словам, близкими и братскими государствами. Он отметил, что Сербии и Черногории необходимо через интеграцию с ЕС и европейские ценности содействовать установлению принципов справедливости, верховенства права и демократии.

Бозович, в свою очередь, поблагодарил Кнежевича от имени Сербии и всех членов его партии за их внимание к сербскому народу, православной церкви, языку и культуре.