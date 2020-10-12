Степанакерт, , 20:53 — REGNUM Обнародован очередной список погибших в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих, сообщает 12 октября Sputnik Армения.

Уточняется, что в новом списке указаны данные о потерях на 12 октября. Всего в поимённом списке 45 новых фамилий.

С учётом этих данных, армянской стороной официально признана гибель в боевых действиях с 27 сентября 525 военнослужащих.

Напомним, ранее 12 октября минобороны Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) опубликовало списки потерь на 10 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 октября в Нагорном Карабахе продолжаются полномасштабные боевые действия с применением всех видов вооружения вплоть до боевой авиации и баллистических ракет тактического назначения.

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