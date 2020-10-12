12 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Новое правительство Черногории должно оправдать ожидания граждан страны. Поэтому в его состав войдут эксперты, которые приложат максимум усилий для того, чтобы правительство выполнило поставленные перед ним задачи. Этим оно будет отличаться от прежних кабинетов министров, работавших во время правления Демократической партии социалистов Мило Джукановича, для которой главным критерием при выборе министров была лояльность партии и готовность участвовать в отчуждении государственных ресурсов.

Татьяна Стоянович, , 21:25 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович после прошедших 8 октября консультаций с представителями трех коалиций, сформировавших парламентское большинство — «За будущее Черногории», «Мир — это наша нация» и «Черным по белому», решил предложить пост премьер-министра главе коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапичу. Незадолго до этого черногорская пресса опубликовала содержание нового доклада Европейской комиссии о продвижении стран Западных Балкан к членству в Евросоюзе, в котором Черногория отмечена как самый серьезный кандидат на прием в европейское семейство из этого региона.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Какими принципами будет руководствоваться Кривокапич при формировании нового правительства, и какие задачи предстоит решать будущему руководству Черногории, ИА REGNUM рассказывает лидер входящей в состав коалиции «За будущее Черногории» партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич.

Президент Джуканович недавно принял решение предложить парламенту Черногории сделать уполномоченным по составу нового правительства главу коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича. Как Ваша партия, которая является членом этой коалиции, восприняла решение президента Черногории?

Решение предложить кандидатуру Здравко Кривокапича на пост премьер-министра Черногории можно считать самым зрелым политическим шагом Мило Джукановича за все тридцать лет его правления. Несмотря на то, что оно было принято с учетом воли свободного народа Черногории, выраженной на парламентских выборах, а также с учетом очевидного давления международного сообщества, надо отдать должное президенту Джукановичу — хоть один раз за весь период пребывания у власти он поступил достойно. Если бы он поступал в этом духе и в течение трех последних десятилетий, народ сегодня не упоминал бы его как человека, уничтожавшего Черногорию, ее будущее и ее национальное бытие.

Теперь новому парламентскому большинству и уполномоченному по составу нового правительства Здравко Кривокапичу предстоит формирование первого свободного правительства в новейшей истории Черногории. Наша задача — построить здоровое и процветающее общество.

Можете ли выделить основные принципы, на которых будет создано это новое правительство?

У граждан Черногории большие ожидания от нового правительства, им не терпится, чтобы оно было сформировано как можно скорее. Что касается партии «Настоящая Черногория», для нас самое главное, чтобы учитывалась воля граждан, которую они выразили на парламентских выборах 30 августа. Профессор Кривокапич также настаивает на том, чтобы тридцать лет спустя в правительстве оказались компетентные люди, которые приложат максимум усилий для того, чтобы правительство достигло заданных ему целей. До сих пор главным критерием для формирования правительства являлась лояльность партии Мило Джукановича. Конечно, решающим было и то, насколько кандидат на пост министра был готов участвовать в отчуждении государственных ресурсов, в разных непрозрачных сделках. Новое правительство должно основываться на совершенно иных критериях.

Президент Черногории Мило Джуканович на участке для голосования Predsjednik.me

В новом отчете Европейской комиссии о продвижении стран Западных Балкан на пути евроинтеграции Черногория упоминается как страна, которая находится ближе своих соседей к членству в ЕС. Какие пункты этого отчета вы считаете самыми главными?

На основании этого отчета мы видим, что Евросоюз теперь и официально поставил точку на Мило Джукановиче и режиме Демократической партии социалистов. До сих пор разные заявления по поводу итогов последних выборов делали послы иностранных государств, высокие представители, но теперь, после этого отчета, можно сказать, что эта позиция Евросоюза стала официальной. На мой взгляд, это самый главный момент упомянутого документа.

В отчете Европейской комиссии подчеркивается, что до сих пор в черногорском парламенте не было качественного диалога, не было надлежащего контроля исполнительной власти со стороны парламента. Евросоюз рекомендует Черногории обеспечить более интенсивный диалог политических и общественных субъектов, усилить контрольную функцию парламента. Я считаю и этот момент чрезвычайно важным.

В программе коалиции «За будущее Черногории» главное место уделяется борьбе против коррупции. Что говорится в отчете Европейской комиссии об уровне коррупции в Черногории и необходимости борьбы против этого общественного порока?

В части, которая посвящена работе парламента, подчеркивается его роль в назначении ключевых должностных лиц в сфере правосудия. Для проведения реформ чрезвычайно важно, чтобы после формирования правительства были назначены на должность новый государственный прокурор и несколько недостающих членов судебного совета. Только так мы можем превратить Черногорию в правовое государство. Все эти действия, которые касаются судебной системы и упоминаются в отчете Европейской комиссии, одновременно будут большим экзаменом для партии Джукановича, так как он в последнее время упорно заявляет о том, что прошедшие парламентские выборы являются большим достижением черногорской демократии. Теперь и Европейская комиссия призывает к тому, чтобы на все посты, важные для полноценной работы правосудной системы, были назначены должностные лица. Мы не можем подавать иск против ключевых людей в цепи организованной преступности, если не функционируют государственная прокуратура и другие ветви судебной власти.

Здравко Кривокапич espreso.rs

Также важно отметить, что отчет содержит очень острые оценки уровня коррупции в Черногории. Там подчеркивается, что коррупция, которая широко распространена во многих областях общественной жизни, является причиной для серьезной озабоченности. И, что еще более важно, в документе говорится о том, что черногорские власти должны проявить сильную политическую волю и решить эту серьезную проблему. Даже требуется «жесткий ответ уголовного правосудия на высшем уровне». Евросоюз этим напрямую призывает к борьбе против коррупции и организованной преступности, а это для нас сейчас очень важно.

Можно сказать, что Евросоюз поддерживает нас в стремлении побороть коррупцию и организованную преступность в Черногории.

Как Вы оцениваете уровень готовности Черногории к вступлению в ЕС?

Что касается Черногории, мне кажется, что мы прежде всего должны повысить уровень демократии в стране. Как нас будут оценивать другие страны, это не так важно. Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы получали только самые высокие оценки. Но мы в первую очередь должны сделать все, что от нас зависит, чтобы приблизить страну к подлинной демократии.