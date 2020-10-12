Милан, Италия, , 20:29 — REGNUM Италия в сложившихся обстоятельствах не может позволить себе еще одного общенационального карантина и остановки экономики, заявил в понедельник, 12 октября, губернатор провинции Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана.

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На ближайшей встрече с членами правительства страны Фонтана пообещал призвать их даже не обсуждать идею нового карантина вслух.

По данным на 12 октября, в Италии умерли 36 205 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 39 (днем ранее — на 26). Выздоровели 240 600 человек, за сутки этот показатель увеличился на 891 (днем ранее — на 1184). Число подтвержденных носителей выросло на 4619 (днем ранее — на 5456). Столь высокие показатели фиксируются с 8 октября — впервые с апреля 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 359 569. В настоящее время заражены 82 764 человека — на 3689 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже более двух месяцев, за это время увеличилось почти в семь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.