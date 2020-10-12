Париж, , 19:52 — REGNUM Заместитель лидера французской крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла встретится с президентом США Дональдом Трампом накануне выборов президента США. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Le Figaro.

Совместно с евродепутатом от той же партии Жеромом Ривьером Барделла примет участие в мероприятиях, организованных Дональдом Трампом и его сторонниками, перед днем выборов 3 ноября 2020 года, а также будет присутствовать в США в сам день выборов. Политики будут находиться в Вашингтоне с 31 октября по 4 ноября.

Напомним, в конце сентября Барделла заявил, что переизбрание Трампа на пост президента США «станет хорошей новостью для Америки». Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также выразила мнение о том, что «для Франции было бы лучше, если бы новым президентом США снова стал Трамп».