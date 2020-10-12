Минск, , 19:12 — REGNUM В понедельник, 12 октября, власти Белоруссии заблокировали работу общественного транспорта из-за манифестаций пенсионеров, протестующих против проводимой Александром Лукашенко политики. В частности, в Минске перекрывались станции метро, чтобы лишить пожилых людей возможности собраться, а жителей города — увидеть протестную акцию пенсионеров.

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Несмотря на оплаченные услуги, пассажиры общественного транспорта были вынуждены либо менять маршруты, либо доплачивать за причинённые им властями неудобства. Минский метрополитен отказывается компенсировать пассажирам моральный и материальный ущерб.

Белорусские пенсионеры выражают протест против массового полицейского террора, пыток и других форм подавления протестов противников бессменного правления Александра Лукашенко. Они также выражают солидарность со студентами и другими участниками ненасильственных протестных выступлений.

В отличие от протестной акции 11 октября, МВД Белоруссии не применяет спецсредства, не избивает при задержании, но наблюдает за митингующими пенсионерами. В прошлый понедельник, 5 октября, милиция задержала нескольких участников несанкционированного властями митинга пенсионеров в Минске.

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