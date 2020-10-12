Белград, , 19:17 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции 12 октября заявил, что В ЕС по-прежнему полны решимости довести диалог Белграда и Приштины до успешного завершения. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Жозеп Боррель European Parliament

После встречи министров иностранных дел стран — членов ЕС в Люксембурге Боррель добавил, что окончательное соглашение Белграда и Приштины может быть достигнуто в течение нескольких месяцев через благотворные и последовательные переговоры.

Он отметил, что успех диалога Белграда и Приштины имеет решающее значение для стабильности Западных Балкан и всего ЕС.

«Мы не навязываем своё решение, а лишь способствуем процессу достижения соглашения. Мы также не хотим искусственно ускорять переговоры или затягивать их», — подчеркнул Боррель.