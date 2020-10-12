12 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Анкара была практически уверена в том, что Москва пригласит ее на встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, чтобы совместно заняться карабахским кризисом. Когда такого не произошло, Турция стала давать понять, что получила от России «стратегическую подножку» и осталась не у дел». Кремль же по-прежнему считает чрезвычайно важным выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху.

Станислав Тарасов, , 18:54 — REGNUM Конечно, мало кто ожидал того, что после принятия московского соглашения о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, которое было подготовлено главами внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении, карабахская война будет остановлена. К сожалению, она набрала солидную инерцию, прервать которую можно только практической системной работой со стороны стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для чего необходимо определенное время. Речь идет о создании механизмов прекращения огня и укреплении их, выборе и формировании структур, которые могли бы этим заниматься в поле, начале локального переговорного процесса с конфликтующими сторонами для окончательного перелома ситуации. Пока же на данный момент есть сведения только о том, что спецпредставитель председателя ОБСЕ Анджей Каспршик совместно с Международным комитетом Красного Креста активно обсуждают условия скорейшего обмена военнопленными и телами тех, кто погиб в боях в Нагорном Карабахе.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда после московских переговоров начали поступать сообщения, что нарушается режим прекращения огня, глава МИД России Сергей Лавров связался по телефону со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы еще раз удостовериться в приверженности конфликтующих сторон к договоренностям о прекращении огня. Лавров призвал строго соблюдать перемирие «на земле». Это чрезвычайно важно, так как без прекращения огня невозможно приступить к обозначенному московским соглашением возобновлению политического процесса под эгидой сопредседателей Минской группы на основе имеющихся базовых принципов урегулирования. Однако, похоже, этот призыв не был услышан конфликтующими сторонами должным образом. Понадобился еще один визит в Москву, на сей раз в статус официального, Мнацаканяна, который был совмещен с его встречей с сопредседателями МГ ОБСЕ. Главной темой этих переговоров являлось обсуждение причин несоблюдения договоренностей о прекращении огня в Карабахе.

По словам главы МИД Армении, там сложилась критическая ситуация, и речь идет о «физическом существовании наших соотечественников». Ведущая тема переговоров — как после трехсторонних консультаций в Москве двигаться дальше и как быстрее провести работу по выработке механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня, что, кстати, обсуждалось президентом России Владимиром Путиным в телефонных переговорах с азербайджанским и армянским коллегами. Помимо того, Москва, понимая, что на решение вопросов разработки механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня уйдет определенное время, предупреждает, что необходимо быть готовыми сразу к переходу к политическому обсуждению принципов политического урегулирования конфликта, так как разводка этих позиций по времени может обнулить их, и придется всё начинать сначала. Как говорит Лавров, «нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным».

Итак, официально в зоне конфликта официально действует перемирие, однако стороны обвиняют друг друга в его нарушении. Между тем директор по Кавказу лондонской международной миротворческой организации Conciliation Resources («Ресурсы примирения») Лоуренс Броерс в интервью DW прокомментировал ситуацию так: «Эти удары, по-видимому, направлены на навязывание политических целей, а не служат военным задачам как таковым». В этой связи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выразил озабоченность и призвал «все стороны обеспечить полное соблюдение московского соглашения и без промедления приступить к содержательным переговорам в рамках так называемой Минской группы». К сожалению, практически реализовать такой призыв не представляется возможным. Франция как сопредседатель Минской группы готовится внести предложения о скорейшем возвращении Армении и Азербайджана к политическому диалогу. Об этом французский сопредседатель группы Стефан Висконти заявил во время телефонного разговора с Байрамовым. Анкара хотя на словах и приветствует эти соглашения, на деле выражает «сомнения в возможностях их реализации».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что «мир в Нагорном Карабахе наступит лишь тогда, когда оттуда выйдут «армянские оккупанты». В этой связи многие эксперты предсказывают, что в российско-турецких отношениях возникает треугольник противоречий: Сирия, Ливия и Нагорный Карабах. Турецкое издание Karar сообщает, что «Анкара была практически уверена в том, что Москва пригласит ее на встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, чтобы совместно заняться карабахским кризисом». Когда такого не произошло, Турция стала давать понять, что получила от России «стратегическую подножку» и осталась не у дел». Кремль же по-прежнему считает чрезвычайно важным выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху для того, чтобы стороны конфликта затем полностью отказались от боевых действий и перешли «к политико-дипломатическим средствам урегулирования». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так что события развиваются.