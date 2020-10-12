Москва, , 18:40 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе телефонных переговоров с главами Национального собрания Армении Араратом Мирзояном и Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой призвала к строгому соблюдению заключенных в Москве договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает 12 октября пресс-служба Совета Федерации.

«Стороны обсудили ситуацию в регионе. Председатель Совета Федерации обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта», — сказано в сообщении.

При этом Валентина Матвиенко указала на необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возвращения к мирному политико-дипломатическому в формате Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, в итоге прошедших в Москве консультаций глав МИД Азербайджана, Армении и России 10 октября было объявлено о достижении договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта практически сразу после этого стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

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