Москва, , 18:23 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко провела телефонные разговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, стороны обсудили ситуацию в регионе.

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Матвиенко призвала к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Она также отметила необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возвращения процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования в мирное, политико-дипломатическое русло при активном посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Собеседники подтвердили свою готовность продолжить контакты по парламентской линии в целях содействия скорейшему урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре Госдума приняла заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Сегодня, 12 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонные переговоры с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.