Москва, , 18:11 — REGNUM Госдума на заседании 13 октября обсудит проект постановления о лишении депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия») поста первого заместителя комитета по государственному строительству и законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Обсуждение соответствующего проекта постановления включено в повестку заседания нижней палаты парламента.

Таким образом, у главы комитета Павла Крашенинникова («Единая Россия») будет три заместителя — Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), Юрий Напсо (ЛДПР) и Юрий Синельщиков (КПРФ). Пост первого замглавы комитета остается пока вакантным. Лысаков останется рядовым членом комитета Госдумы.

Ранее президиум фракции «Единая Россия» рассмотрел вопрос о снятии полномочий первого заместителя главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова. Должность не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые он позволял себе, отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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