Москва, , 18:53 — REGNUM Слова главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова «Спасибо большое, мы пойдём обедать» в ответ на заявление главы МИД Дании Йеппе Кофода о поддержке санкций против России вызвали бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 12 октября в сервисе Яндекс.Новости.

По мнению ряда граждан, подобная реакция Лаврова является вполне соответствующей заявлению датского дипломата. Граждане уверены, что статус Дании не позволяет ей так разговаривать с Россией.

«Дания хочет казаться важной в решении разных вопросов Европы и, как флюгер, держит нос по ветру. И тем не менее плетется в арьергарде Европы. Правильно реагировал Лавров — не принял всерьёз высказывание этого выскочки», — написала Марина В.

Другие уверены, что высказывание главы МИД Дании является хамским. Более того, более хамским его делает тот факт, что Кофод заявил это в Москве по приглашению МИД РФ.

«Ну это вообще наглость высшей степени! Тем более от Дании, в гостях. Приехать к нам и угрожать! Обычно даже более крупные и сильные державы ведут себя сдержанно в Москве. Уже дома начинают угрожать или обвинять. Пусть попробует, почувствует разницу», — написал пользователь NHSaleh.

Отдельные граждане оказались уверены, что на подобные высказывания вообще не стоит отвечать. По их мнению, необходимо заниматься только теми вопросами, которые находятся в интересах своей страны, и не слушать мнения других стран.

«Эту Данию на карте не найти, а всё туда же. Давно пора перестать на этот бред отвечать», — поделился мнением Grigoriy P.

Нашлись и те, кто решил упрекнуть российских дипломатов. По мнению граждан, последнее высказывание Лаврова является правильным, но ранее от министерства звучали только нейтральные и беззубые комментарии.

«А вообще мы привыкли к более жесткой реакции, например — «Мы выражаем глубокую озабоченность и призываем партнеров к широкому и конструктивному диалогу», — пишет пользователь под псевдонимом «Алекс Несогласный».

Некоторые комментаторы указали на то, что несмотря на планомерную политику санкций стран Запада в отношении России, наша страна до сих пор пытается установить партнёрские и экономические отношения с враждебными государствами.

«Но зато тянем трубу, газ за бесценок в эту Европу и через Украину идет бумажный доильный аппарат, а они до сих пор бомбят Донбасс», — пишет Виталий Б.

Напомним, МИД Дании объявил о своём присоединении к санкциям Франции и Германии против России по делу о якобы отравлении блогера Алексея Навального.