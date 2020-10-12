Бишкек, , 18:10 — REGNUM Европейский союз признает президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом и легитимным институтом в республике. Об этом говорится в послании верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозеля Борреля, адресованном главе киргизского государства.

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Европейский чиновник отметил, что Европейский союз верит, что у президента Жээнбекова имеется достаточное количество сил и механизмов для урегулирования разгоревшегося в Киргизии политического кризиса.

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«ЕС выражает надежду на то, что при поддержке всех политических сил, сильного гражданского общества и молодежи президенту удастся вывести страну из кризиса», — подчеркнул Боррель.

Также Европейский союз выразил готовность рассмотреть возможность оказать Киргизии помощи в проведении повторных парламентских выборов.

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