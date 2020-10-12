Люксембург, , 18:08 — REGNUM Переговоры на тему взаимоотношений России и Европейского союза состоятся сегодня, 12 октября, сообщил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии уточнил, что планирует сегодня побеседовать с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Лавров «Мы обсудим отношения между Россией и Евросоюзом. Это обширная тема».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель сделал 12 октября ряд объявлений по итогам саммита на уровне глав МИД стран ЕС: о том, что в отношении России будут введены санкции из-за «отравления» Алексея Навального, и о планах ввести санкции против белорусского президента Александра Лукашенко.

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