Москва, , 18:02 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») открыт к диалогу и готов идти в нижнюю палату парламента очередного, восьмого созыва.

«Я, беспартийный, открыт к диалогу со всеми партиями, включая парламентские, которым не нужен сбор подписей для выборов в ГД. Стучитесь», — написал Лысаков в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президиум фракции «Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова. Должность не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые он позволял себе, отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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