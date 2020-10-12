Ереван, , 17:59 — REGNUM Запрос армянской стороны к России или членам организации ОДКБ о военной помощи из-за боёв в Нагорном Карабахе может последовать по необходимости и на основе договорных обязательств сторон, заявил 12 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы говорили о многих вещах. У нас есть союзнические взаимоотношения, договорные обязательства по двусторонней линии, по ОДКБ. Всё будет задействовано так, как должно быть задействовано по необходимости», — сказал глава МИД Армении, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжелую артиллерию, авиацию, РСЗО, тактические ракетные комплексы и несут тяжелые потери. 10 октября в Москве после консультаций глав МИД Азербайджана и Армении было объявлено о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября, обмене пленными и телами погибших.

В тот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

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