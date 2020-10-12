12 октября 2020 | Время чтения 7 мин

Согласно с соответствующими положениями действующего международного права, имеющими обязательный характер, пострадавший народ либо этнический или религиозный субъект приобретает законное основание на реализацию своего права на самоопределение путем так называемого remedial cesession – права на выход из государства, нарушившего свою вышеуказанную международно-правовую «обязанность защищать», чтобы таким образом восстановить и собственными силами обеспечить свою нормальную жизнь.

Гаянэ Апинян, , 17:54 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Соразмерность подходов и выбор соответствующих мер для решения любого вопроса определяется в первую очередь судя по истинной сути данного вопроса либо проблемы. В чем же заключается суть проблемы вокруг Республики Арцах (Нагорный Карабах)?

Если подытожить историю проблемы Арцаха последних сто лет, с самого образования Республики Азербайджан, то суть его сводится к латентному продолжению политики геноцида армян со стороны Турции и его братского Азербайджана путем систематического ущемления и лишения армянского народа Арцаха неотъемлемого права на жизнь и свободное развитие на своей исторической родине в соответствии со своим богатым культурно-историческим наследием.

Подробное изложение этой истории здесь неуместно, тем более что она всему сообществу экспертов, в том числе и дипломатам, и политикам, занимающимся данным вопросом, хорошо известна. Недостатка информации для правильной оценки вопроса для национальных и международных экспертов нет. Однако официальный подход по решению вопроса политическим-дипломатическим методом не соответствует его истинной международно-правовой сути. Чреватость и ошибочность того доказывает нынешняя военная агрессия против Республики Арцах — очередная попытка турецкого альянса уничтожить армянское население силовым методом.

Принцип международного права относительно территориальной целостности государств, на который ссылается Азербайджан по отношению Республики Арцах, имеет одну обязательную международно-правовую оговорку, признанную действующим международным правом как обязательное условие для правового обеспечения принципа территориальной целостности любого государства — так называемое кesponsibility to protect («обязательство защищать») всех жителей своей страны без различия их расовой или религиозной принадлежности.

Государство, серьезно нарушающее данное условие, лишается права суверенного контроля над потерпевшим народом, и принцип территориальной целостности относительно к потерпевшему субъекту — бывшему подданному данного государства, перестает действовать. В случае подобного нарушения, согласно действующему международному праву в соответствии с основополагающими декларациями ООН, явно преобладает международно-правовой принцип права народов на самоопределение, который является правовым принципом категории ius cogens, то есть обязательным правовым принципом современного международного права.

Согласно с соответствующими положениями действующего международного права, имеющими обязательный характер, пострадавший народ либо этнический или религиозный субъект приобретает законное основание на реализацию своего права на самоопределение путем так называемого remedial cesession — права на выход из государства, нарушившего свою вышеуказанную международно-правовую «обязанность защищать», чтобы пострадавший народ таким образом мог восстановить и собственными силами обеспечить свою нормальную жизнедеятельность.

Политика крайней систематической дискриминации и репрессий руководства АзССР по отношению к ее христианскому армянскому населению на протяжении всего периода советской власти принудила народ Арцаха, организованного в рамках Нагорно-Карабахского автономного округа (1923−1991) к проведению мирных протестов в середине 1980-х годов с требованием выхода Арцаха из Азербайджанской ССР и воссоединения с армянской родиной (Армянская ССР), согласно с соответствующими положениями действующей тогда Конституции СССР. Необходимо отметить, что в другой армянской «автономии» Азербайджана, Нахичевани, данная политика руководства советского Баку привела практически к полному уничтожению нахичеванских армян, как компактно проживающей на своей родине народности, и их тысячелетних культурных памятников, что в новейшей истории армянского народа названо «белым геноцидом».

Известно, что законное и полностью оправданное, исключительно мирное требование народа Арцаха на самоопределение и воссоединение с Арменией (тогда Армянский ССР), не было разрешено руководством СССР, что привело к зверским нападениям, домогательствам и массовым истреблениям армянского населения во всем Азербайджане, начиная с февраля 1988 года. Именно тогда Баку сам фактически и безвозвратно нарушил территориальную целостность Азербайджана, окончательно потеряв всякие основания предъявлять претензии армянскому народу и армянским автономиямй, в то время находящихся под юрисдикцией АзССР.

Последовавшие действия со стороны АзССР и нынешней Республики Азербайджан против жизни, имущества и культурно-исторического наследия армянского народа в целом и народа Арцаха в особенности, в том числе и путем полномасштабных агрессивных войн как в 1992—1994 годах, так и сейчас, подтвердили факт полной и безвозвратной потери Баку любых прав по отношению к своему бывшему армянскому населению, их территориям и национальному и историческому имуществу. Следовательно, реализация народом Арцаха принципа самоопределения путем референдума о независимости и провозглашение им в сентябре 1991 года независимой от Азербайджана Республики Арцах произошло в полном соответствии с духом и буквой указанных выше руководящих принципов действующего международного права и в полной согласии с действующей тогда Конституцией СССР.

Однако международное сообщество, в том числе и страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ответственные за решение карабахского конфликта, до сих пор продолжают заблуждаться и вводить в заблуждение мировое сообщество той совершенно безосновательной иллюзией, вернее, фактической ложью, что якобы Республика Арцах и его территория согласно международному праву принадлежат Азербайджану. Я уже не говорю о полном отсутствии по сей день международного признания Республики Арцах, несмотря на безупречную международно-правовую обоснованность ее провозглашения и опыта удачного развития свободного демократического общества и правового государства вопреки громадным трудностям и ограничениям в силу отсутствия международного признания Республики и истекающей из этого международной политической и экономической блокады.

Надо подчеркнуть, что именно выше указанное безосновательное заблуждение о предполагаемой принадлежности Республики Арцах к Азербайджану якобы в соответствии с международным правом, грубо отрицающее настоящую суть конфликта и вводящее в заблуждение мировое сообщество, решающим образом продлевает и подпитывает кровавый конфликт, поощряя все новые агрессии со стороны Баку и его союзников, включая и нынешнюю агрессивную войну против Республики Арцах. Один этот факт — неумение международной дипломатии обеспечить адекватное признание международным сообществом неотъемлемого и давно уже фактически и юридически осуществленного права народа Арцаха на самоопределение — доказывает, что применяемый в настоящее время политический-дипломатический подход к решению проблемы неправильный, так как не соответствует требованиям разрешения по сути своей сугубо международно-правовой проблемы.

Это, конечно, не отрицает и не ущемляет постоянно проявленного членами Минской группы искреннего стремления урегулировать конфликт, в том числе и на благо народа Арцаха.

Существует только один аргумент, которого все три стороны конфликта — Арцах, Азербайджан и Армения, разделяют единогласно: все они ссылаются на международное право и при аргументации своих действий и позиций придерживаются, по крайней мере вербально, принципов международного права. Это единственный общий знаменатель между конфликтующими сторонами и, возможно, единственная действенная основа для устойчивого урегулирования конфликта. Учитывая данное немаловажное обстоятельство и следуя объективной необходимости урегулирования по сути международно-правового конфликта в соответствующем правовом формате, следует констатировать следующее.

Только нейтральный международный судебный орган, созданный специально для решения этой сложной и многослойной международно-правовой проблемы, способен обеспечить справедливое и сбалансированное решение конфликта в соответствии с принципами международного права и с учетом легитимных интересов всех конфликтующих сторон, при этом не теряясь в бесконечной и безнадежной путанице политических интересов той или иной стороны. Во избежание любых недоразумений, хочу отметить, что предложение по установлению специального международного суда для решения конфликта вокруг Республики Арцах не опирается на какие-то бывшие или настоящие прецеденты в международной практике, а является естественным и логичным заключением, исходя исключительно из характера настоящего конфликта и из объективной необходимости применения адекватных и соразмерных мер для окончательного мирного разрешения проблемы.

Ведущую роль здесь может сыграть МГ ОБСЕ и вот как:

ей надо предпринять совместную инициативу по немедленному созыву специального международного суда в рамках ad hoc для полномасштабного изучения и окончательного разрешения конфликта вокруг Республики Арцах в рамках действующего международного права;

во время работы суда и далее активно содействовать поддержанию мира и безопасности в регионе до полного разрешения конфликта, особенно учитывая многолетний богатый и успешный опыт Минской группы по этому направлению;

предпринять все необходимые меры по исключению присутствия и распространения в зоне конфликта, а также во всем закавказском регионе, любых террористических сил и группировок, ныне активно участвующих в агрессивной войне Азербайджана;

совместными усилиями государств — сопредседателей МГ ОБСЕ, создать и обеспечить необходимые механизмы, в том числе и оборонные, чтобы решительно и эффективно противостоять возможным (агрессивным) провокациям во время работы предполагаемого международного суда, в том числе и со стороны третьих государств.

Все народы многострадального Закавказья желают и достойны жить и развиваться в мире и добрососедстве друг с другом. Это возможно только при обоюдном взаимоуважении исконных прав и неотъемлемых свобод каждого из них. Признание независимости Республики Арцах и ее интеграция в качестве равноправного члена в региональное и в международное политическое-экономическое сообщество откроет новый век для полномасштабного развития всего Закавказья, превратив его в один из самых устойчивых и перспективных культурно-экономических регионов мира во благо всех без исключения народов и государств общего регионального дома.

Автор — международник-историк, постоянный представитель Республики Арцах в Германии (2008 — 2010 гг.)