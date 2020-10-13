Москва, , 08:42 — REGNUM Сегодня, 13 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о прокуратуре РФ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции, сообщает ИА REGNUM.

Проектом закона уточняется определение прокуратуры: это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.

В соответствии с новыми положениями Конституции уточняется, что, несмотря на то, что деятельность прокуратуры осуществляется, в том числе, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имплементированными в правовую систему страны, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Определяется порядок назначения Генерального прокурора и его заместителей — президентом после консультаций с Совфедом. Одновременно уточняется порядок назначения прокуроров субъектов РФ, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов. Кандидатуры по представлению генерального прокурора утверждаются президентом после консультаций с Советом Федерации, на которые установлен 10-дневный срок.

Прописывается запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства либо вида на жительство, а также указывается обязанность сотрудников прокуратуры уведомлять руководство о прекращении гражданства РФ или приобретении иностранного гражданства и получении вида на жительство, в течение пяти дней.

Накануне, 12 октября, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.