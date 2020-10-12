Люксембург, 12 октября 2020, 17:38 — REGNUM Санкции в отношении России по «делу Навального» планируют ввести страны Евросоюза, сообщил 12 октября журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Комментируя итоги переговоров министров иностранных дел стран ЕС, которые состоялись сегодня, 12 октября, в Люксембурге, Боррель сказал:
Ранее о планах ЕС ввести очередные антироссийские санкции из-за мнимого отравления блогера Алексея Навального сообщили СМИ. Отмечалось, что санкции наложат на сотрудников российских спецслужб.
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