Осло, , 17:25 — REGNUM Король Норвегии Харальд V перенес успешную операцию на сердце и выписан из больницы, 12 октября сообщает агентство Associated Press.

«Король в хорошей форме» , — сообщил врач монарха Бьорн Бендз после операции в клинике сердечно-сосудистой и легочной хирургии Rikshospitalet.

83-летний монарх был госпитализирован в сентябре, у него обнаружились проблемы с дыханием и было подозрение на COVID-19. Диагноз не подтвердился, но королю потребовалась замена сердечного клапана.

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