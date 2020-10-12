Осло, 12 октября 2020, 17:25 — REGNUM Король Норвегии Харальд V перенес успешную операцию на сердце и выписан из больницы, 12 октября сообщает агентство Associated Press.
83-летний монарх был госпитализирован в сентябре, у него обнаружились проблемы с дыханием и было подозрение на COVID-19. Диагноз не подтвердился, но королю потребовалась замена сердечного клапана.
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