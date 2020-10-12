Баку, , 17:24 — REGNUM Количество погибших от обстрела города Гянджи вооруженными силами Армении увеличилось до десяти, а число раненых теперь составляет 34 человека, сообщает 12 октября пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.

По утверждению ведомства, в ночь на 11 октября со стороны вооруженных сил Армении был произведен ракетный обстрел многоквартирного дома в Гяндже, погибли девять человек, 35 человек получили ранения. 12 октября в больнице скончалась одна из раненых.

Напомним, 10 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на пресс-конференции, что по городу Гяндже был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Точка-У». В тот же день пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла это заявление Баку, назвав его «дезинформацией».

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжелую артиллерию, авиацию, РСЗО и тактические ракетные комплексы.

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