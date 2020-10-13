Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 13 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о правительстве РФ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции, сообщает ИА REGNUM.

Государственная Дума России Петр Данилов © Красная Весна

Прежде всего, закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти. Устанавливается, что в системе публичной власти правительство обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды.

Инициатива меняет порядок формирования правительства — предусматривается усиление роли Госдумы и Совфеда, меняется порядок освобождения от должности министров, уточняется порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением недоверия правительству нижней палатой парламента.

Назначения

Председатель правительства, вице-премьеры и федеральные министры (кроме министров «силового блока») назначаются президентом РФ после их утверждения Госдумой. Кандидатура главы правительства выдвигается главой государства, а кандидатуры вице-премьеров и министров — председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого из них.

Прописывается, что глава государства может отправить в отставку премьер-министра без роспуска правительства. В случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатур председателя правительства, его заместителей или федеральных министров президент вправе назначить их без утверждения палатами парламента.

Министры «силового блока» назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Речь идет о главах Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, МИД России.

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