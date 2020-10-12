Москва, , 18:32 — REGNUM Обвинение заведующего научно-методическим отделом Музея Победы в Москве Станислава Давыдова в отношении США, которые якобы распространяют фальсификации о ядерных бомбардировках Японии советскими войсками, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 12 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть комментаторов заявила, что подобная дезинформация не может быть никем воспринята только потому, что первое испытание ядерного оружия Советским Союзом произошло спустя четыре года после окончания Второй Мировой войны.

«Никак это СССР не приписать, первое испытание ядерной бомбы в СССР случилось 21 августа 1949 года, а бомбу на Хиросиму и Нагасаки американцы сбросили 4 и 6 августа 1945 года», — пишет Светлана П.

Другие пользователи указали на то, что уклон в подобной пропаганде делается на новое поколение. Молодёжь всё меньше соприкасается с непосредственными свидетелями ядерных бомбардировок Японии американскими войсками. Поэтому достаточно лишь изъять пару страниц из японского учебника истории и подсунуть ложные, чтобы убедить новое поколение японцев в том, что ядерную агрессию против их страны проводил СССР.

«Пройдет еще 10−20 лет, кто знает правду — уйдет, а молодежь уточнять не будет. Отложится в подкорке, что виноват СССР, и всё. Тоже самое, как бред звучит, что СССР начал войну. Если только 10 тыс. будут знать правду, а остальные верить в этот бред, то это уже не будет иметь значения», — пишет Людмила Ш.

Некоторые пользователи скептически подошли к заявлению Давыдова. По их мнению, в Японии достаточно много памятников, которые являются неопровержимым свидетельством причастности США к ядерным бомбардировкам страны.

«Если этот уважаемый историк делает такие заявления, он обязан ссылаться на источники. Ребята, не верьте. В Японии история бомбардировок Хиросимы и Нагасаки хранится как священная и трагическая часть истории, в Хиросиме есть удивительный музей, посвящённый последствиям ядерного удара. В Токио в одном из самых лучших парков есть Вечный огонь, который создан из огня сгоревшего в Нагасаки дома», — написала пользователь Екатерина.

Тем не менее отдельные граждане призвали напоминать подрастающему поколению, кто является в истории своей страны героями, а кто врагами. Кто развязывал войны, а кто их победоносно заканчивал.

«Вот поэтому надо всегда помнить наших победителей и рассказывать детям и внукам про войну и кто на ней сражался. Теперь очень жду праздника 9 мая и всегда почитаю этот великий день. Мой дед дошёл до Берлина и воевал на японской войне, пришёл домой здоровый», — поделился Алексей Р.

Напомним, 12 октября заведующий научно-методическим отделом Музея Победы в Москве профессор Станислав Давыдов сделал заявление о том, что США якобы распространяют фальсификации о ядерных бомбардировках Японии советскими войсками.