Бишкек, , 17:08 — REGNUM Об аресте до 10 декабря 2020 г. бывшего главы администрации президента Киргизии Фарида Ниязова судом сообщает 12 октября 24.kg.

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Соответствующее решение принято Первомайским районным судом Бишкека по делу об организации массовых беспорядков 9 октября в киргизской столице. До конца первой декады декабря Ниязов будет находиться в бишкекском СИЗО-1.

Напомним, Ниязов был задержан по делу о массовых беспорядках на площади Ала-Тоо, по которому также арестован бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

И Ниязов, и Атамбаев, ранее находившиеся под стражей по предыдущим уголовным делам, были освобождены на волне протестов 6 октября, но потом их снова задержали по обвинению в организации беспорядков.

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