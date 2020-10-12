Москва, , 17:06 — REGNUM Госдума и правительство РФ обсуждают создание автоматизированной информационной системы, которая позволила бы видеть работку нормативных правовых актов в реальном времени. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одно из предложений, которые мы сейчас прорабатываем — это создание синхронизированной автоматизированной информатизационной системы, которая бы позволяла и правительству, и Государственной думе, депутатам и комитетам видеть, как эта работа осуществляется ежеминутно», — сказала Савастьянова.

В ходе заседания Совета Думы обсуждалось поручение аппарату Госдумы организовать работу по синхронизации информационно-программного комплекса «Система обеспечения законодательной деятельности» и автоматизированной системы «Контроль», используемой аппаратом правительства РФ, для контроля исполнения поручений о подготовке нормативных правовых актов, разработка которых предусмотрена федеральными законами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на отсутствие нормативных правовых актов, что негативно сказывается на реализации законов.