Брюссель, , 17:05 — REGNUM Дипломаты 27 стран Евросоюза согласовали санкции против России из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, 12 октября сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, согласованные санкции будут касаться замораживания активов и запретов на поездки для ряда сотрудников ГРУ. Санкции были предложены главами МИД Франции и Германии.

Кто конкретно попал под санкции из-за «отравления Навального», пока не раскрывается. Предлагаемые санкции также должны быть одобрены правительствами стран ЕС.

Читайте также: Главы МИД ЕС готовят решение о санкциях из-за Навального

Читайте развитие сюжета: Боррель подтвердил планы ЕС о санкциях по «делу Навального»