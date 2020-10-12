Минск, , 17:03 — REGNUM Силовики готовы применять боевое оружие для поддержания порядка в ходе акций протеста в Минске. Об этом заявил первый заместитель главы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич в видеообращении, опубликованном 12 октября в официальном Telegram-канале ведомства.

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По его словам, МВД наблюдает «постепенное затухание протестного движения как по территории, так и по массовости», акции сконцентрировались преимущественно в Минске, но при этом «стали организованными и крайне радикальными».

«В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — подчеркнул Казакевич.

Он обратил внимание, что в ходе демонстраций в Минске в минувшее воскресенье, 11 октября, «ещё днём и вечером были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки».

Казакевич выразил убеждение, что «ничего общего с гражданским протестом это не имеет», а Белоруссию «пытаются ввергнуть в хаос 90-х и заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции».