Ереван, , 16:50 — REGNUM Существенного прогресса в прекращении огня в Нагорном Карабахе добиться пока не удалось, заявил 12 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Армянские военнослужащие Facebook.com/ArmeniaMOD

«К сожалению, на данный момент не можем констатировать, что мы достигли существенного уровня по перемирию. Азербайджан не выполняет свои обязательства. Особо хочу отметить важность верификационных механизмов, которые позволят достичь установления и соблюдения режима прекращения огня. Только после полного установления режима прекращения огня мы сможем эффективно двигаться вперед по всем вопросам», — сказал глава МИД Армении.

По его словам, Армения «была и остается жестко приверженной исключительно мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта путем переговоров».

«Только в случае полного прекращения огня возможно эффективное рассмотрение других вопросов», — подчеркнул министр иностранных дел Армении.

Кроме того, он отметил, что единственным приемлемым для переговоров по Карабаху форматом остается Минская группа ОБСЕ.

«То, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным эффективным форматом, в котором проводится работа по урегулированию, для нас не вызывало каких-либо сомнений когда-либо и не вызывает тем более сейчас. Мы будем продолжать активно работать в этом формате», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция должна получить активную роль в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.

Напомним, в Нагорном Карабахе бои продолжаются с 27 сентября.

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