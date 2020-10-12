Варшава, , 16:48 — REGNUM Бывший министр окружающей среды Михал Вось стал заместителем министра юстиции. Глава данного ведомства Збигнев Зёбро вручил ему соответствующие документы в правительстве. Об этом 12 октября сообщает Polskie Radio 24.

«Спасибо за доверие. Команда Збигнева Зёбро сталкивается с серьезными проблемами, связанными с дальнейшим восстановлением страны», — написал Михал Вось на своей странице в Facebook.

Заместитель министра объявил, что на новой должности будет заниматься надзором за судебной администрацией, бюджетом и пенитенциарной службой.

Михал Вось уже работал в министерстве юстиции. В 2017 году он стал заместителем госсекретаря. Тогда он занимался сферой надзора за делами семьи и несовершеннолетних, исправительными учреждениями и компьютеризацией системы правосудия.

В 2018 году Вось стал полномочным представителем министра юстиции. Он возглавлял министерство окружающей среды с марта текущего года, пока не покинул эту должность в связи с назначением нового состава правительства.